بالفيديو: أمين عام “تيار المستقبل” يدافع عن “حزب الله” من أمام مصرف لبنان

اثناء اعتصام عدد من الثوار أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء، احتجاجاً على السعر الخيالي الذي وصل اليه الدولار مقابل الليرة، حيث اطلقوا صرخات غضب تناولت الوضع المتردي الذي وصل اليه البلد، صودف مرور أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري الذي ترجّل من سيارته، محاولاً التحاور مع المحتجين الا انهم استمروا بإطلاق هتافات ضد أركان السلطة السياسية والرئيس سعد الحريري، ليعود بعدها الى سيارته.

ما اثار صدمة اللبنانيين دفاع الحريري عن “حزب الله”، ظهر ذلك في مقطع فيديو التقط له وهو يناقش احد الثوار من داخل سيارته، حيث سأله الثائر عن مشاركة التيار الازرق في المعارك التي دارت في لبنان،

قاطعه الحريري قائلاً “طول بالك بدك تروح على الحرب الاهلية”! فسأله الثائر “الم يشارك تيار المستقبل في 7 ايار حيث تبادل اطلاق النار مع حزب الله”؟ فجاء الرد من الحريري “هذا خطأ وقد قال الرئيس حينها انا اتحملها برقبتي لكن لا تقربوا من المواطنين القابعين في منازلهم”

مؤكداً ان “حزب الله” لم يشارك في الحرب الاهلية فاجابه الثائر بالتأكيد شارك، ليتعجب الحريري في معرض الرفض سائلا اين شارك الحزب؟!!

وسبق النقاش هتاف الثوار ضد سعد، حيث رددوا “سعد سعد سعد ما تحلم فيها بعد” و”سعد الحريري حرامي” ليغادر بعدها الحريري بعدما تأكد ان الكذب على المواطنين لم يعد يجدي نفعاً، فقد شبع اللبنانيون وعوداً ونفاقاً من جميع من في السلطة على مدى سنوات، وهم يعلمون علم اليقين ان سعد له اليد الطولى لما وصل اليه لبنان لاسيما افراغ خزينة الدولة وجيوب الناس.