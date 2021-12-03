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بالفيديو: "أوتوستراد الموت".. هل تتحرك الدولة وتنقذ اللبنانيين منه؟

3 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2021 7:10 مساءً

اوتوستراد ميرنا الشالوحي

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صرخة أطلقها مواطنون عبر “صوت بيروت انترناشونال” علّ الدولة تحرك ساكناً وتوقف مسلسل الموت على اوتوستراد مرينا الشالوحي وبالتحديد عند تقاطع الاتحاد، حيث يوجد أن الفاصل الاسمنتي مقابل سوبرماركت “الهابي” غير مضاء ما يتسبب بحوادث سير مميتة، وبحسب ما قاله أحد المواطنين “لا يمر أسبوع من دون وقوع حادث مرّوع، ضحايا عدة سقطوا حتى الآن، فأين وزارة الأشغال مما يجري أم أن أرواح الناس لا تعنيها”؟! في حين قالت أخرى “يومياً أمر من هناك واتفاجأ به، أخشى أن أخسر حياتي بسبب”.

وقد وثق المواطنون الحوادث عبر مقاطع فيديو.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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