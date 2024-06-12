بالفيديو.. إسرائيل تنشر عملية اغتيال القيادي طالب عبد الله

ضربة إسرائيلية استهدفت ليل أمس الثلاثاء 11\6\2024 منزلاً في قرية جويا جنوب لبنان، لقي 4 عناصر من حزب الله مصرعهم. ومن بين الشهداء القيادي طالب عبد الله الذي نعاه حزب الله ليلاً.

وبعد ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة “أكس” أنّ “جيش الدفاع أغار على مقر قيادة لحزب الله أديرت منها الاعتداءات التخريبية من منطقة جنوب- شرق لبنان وقضى خلال الغارة على قائدها المدعو سامي طالب عبدالله” وكان المدعو سامي طالب عبدالله أحد أبرز قادة حزب الله في جنوب لبنان. على مدار السنوات خطط وأشرف ونفذ اعتداءات إرهابية عديدة ضد مواطني إسرائيل. في الغارة تم القضاء على ثلاثة مخربين آخرين من حزب الله كانوا برفقته”.

من هو هذا القيادي طالب عبد الله؟

اسمه طالب سامي عبد الله، وكان يلقب بـ “أبو طالب”، ويبلغ من العمر 55 عاماً.

وكان يتولى قيادة “وحدة النصر” في الحزب، المسؤولة عن عملياته في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني، حسب معلومات العربية.نت.

إلى ذلك، يعتبر هذا القيادي “الأعلى” الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وإلى جانب طالب عبد الله، استشهد أيضا في الغارة كل من القيادي محمد صبرا، وسليم صوفان، وحسين محمد حميد.