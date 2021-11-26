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بالفيديو.. إشكال “عنيف” أمام مركز تجاري في صيدا يوقع عدداً من الجرحى

26 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2021 4:28 مساءً
إشكال عنيف أمام مركز تجاري في صيدا

إشكال عنيف أمام مركز تجاري في صيدا

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شهد محيط احد المراكز التجارية الكبرى في مدينة صيدا إشكالاً فردياً على خلفية ركن سيارتين أمام المركز المذكور ما لبث أن تطور إلى تضارب بالأيدي والعصي واسفر عن وقوع جريحين.

وفي التفاصيل ان احد الأشخاص ويدعى “ب.ح” حضر الى المكان مع مرافقين له في سيارتين عمدوا الى ركنهما بالعرض امام مركز تجاري في شارع رياض الصلح في المدينة، ما اثار اعتراض موظفي الـ”فاليه باركينغ” التابعين للمركز المذكور، والذين فوجئوا لاحقا بمرافقي الشخص نفسه يعتدون عليهم بالضرب”.

وأسفر الاشكال عن اصابة شخصين بجروح . وعملت القوى الأمنية لاحقا على فض الاشكال وبوشرت التحقيقات بالحادثة.

 

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