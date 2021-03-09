بالفيديو - إشكال في إحدى التعاونيات على كيس سكر مدعوم في صور

بعد الإشكال الذي وقع على كيس حليب في إحدى السوبرماركات، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في تعاونية في صور حيث وقع إشكال داخل التعاونية على كيس سكر مدعوم.

اليوم، الشارع مشتعل والانفجار الشعبي بات وشيكاً، ولا يزال السياسيون يفتّشون عن مصالحهم، وعن مزارب فساد للإفادة منها، في الدولة المهترئة أصلاً، غير آبهين بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية المزرية.

بعد اكياس الحليب والزيت.. اشكال في تعاونية في مدينة صور والسبب ⚠️ السكّر المدعوم ⚠️ ..

pic.twitter.com/5S2k8TMrZ8 — Salman Andary (@salmanonline) March 9, 2021