برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالفيديو – إشكال في الـ”سبينيس”… على كيس حليب!

منذ 19 ساعة
السبينيس

السبينيس

A A A
طباعة المقال

في هذا المشهد المضحك المبكي، لا داعي لا للتعليق ولا للكلام. هل يعلم المؤتمنون على الوطن بأنهم جوّعوا شعبهم وأرهقوا ناسهم؟

هل يعلم المؤتمنون على الوطن أنهم استنفدوا كل قوى الناس المعنوية والمادية والمعيشية؟

في هذا المشهد، شجار بين رجل وسيدة في سوبرماركت “سبينيس” بسبب كيس حليب مدعوم، تطوّر إلى مشادّة كلامية ومن ثمّ تضارب بالأيدي بين الرجل وموظّف في المحل.

هنا حاول الرجل شراء أكثر من كيس حليب مدعوم، ولم تبقَ للسيدة حصّتها، فما كان من الموظف إلّا أن بادر لأخذ كيس من سلّة الرجل وإعطائه للسيدة، فوقع الإشكال وتعرّض مدير الفرع للضرب!

اليوم، الشارع مشتعل والانفجار الشعبي بات وشيكاً، ولا يزال السياسيون يفتّشون عن مصالحهم، وعن مزارب فساد للإفادة منها، في الدولة المهترئة أصلاً، غير آبهين بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية المزرية.

وعن الفيديو، أوضحت إدارة “سبينس”، في بيان، “خلفيات الأشكال الذي حصل اليوم في أحد فروعنا والذي أدّى إلى تعرّض مدير الفرع للضرب وحصول مشادة كلامية بين الموظفين وأحد الزبائن الذي أصرّ على شراء كمية كبيرة من الحليب والزيت المدعومين من دون مراعاة الكميات المحدودة المتوفرة من الأصناف المدعومة والتي يجب توفيرها لأكبر عدد ممكن من المواطنين بشكل متوازٍ”.

وأسفت الإدارة لما حصل، مؤكدةً “استمرارها في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين بالتساوي”. كما طالبت المعنيين بـ”اقتراح حل شامل لأزمة البضائع المدعومة تجنّباً لأحداث مماثلة مرتبطة بالاحتكار والتخزين”.

 

 

 

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

بيروت
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: لعبة تجار العقارات لن تنجح
سوبرماركت
فهد: فرض مبلغ معيّن على الزبون للحصول على السلع المدعومة مرفوض
أوجيرو
اوجيرو نفت ما يروج عن امتناعها من إقفال منصات تحدد سعر الدولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وفاة طلاب في جامعة في بوليفيا
لحظات مرعبة.. فيديو لوفاة 7 طلاب جامعيين بسبب سقوطهم من الطابق الرابع!
تطعيم كورونا
فضيحة التلقيح: اختفاء 6000 لقاح… ما علاقة حزب الله؟
صاروخ ستارشيب الفضائي
شاهد.. انفجار صاروخ “ستارشيب” الفضائي بعد دقائق من هبوطه