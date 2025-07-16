بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون

سُجِّل إشكال وتلاسن بين النائب أحمد الخير والنائب سليم عون داخل جلسة مجلس النواب، ما أدّى إلى تدافع بعد أن حاول عون مهاجمة الخير.

خير الذي قال:” هناك خشية حقيقة من أن يصبح شعار حكومة “الاصلاح والانقاذ” كشعار “الاصلاح والتغيير””، استدعى ردًا من النائب سليم عون الذي قال:” فيكن تحلو عن سما ربنا”، فرد الخير:” لن أرد عليك، وطي صوتك وسكوت”.

الرئيس بري رد بدوره على عون، فقال: “يا عيب الشوم عليك”.

سليم عون يقاطع كلمة أحمد الخير: "فيكن تحلو عن سما ربنا؟"… والأخير: "سكوت"#LBCINews pic.twitter.com/yTENXs7W5D — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) July 16, 2025