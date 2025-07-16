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بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون

منذ 11 ساعة
النائب أحمد الخير

النائب أحمد الخير

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سُجِّل إشكال وتلاسن بين النائب أحمد الخير والنائب سليم عون داخل جلسة مجلس النواب، ما أدّى إلى تدافع بعد أن حاول عون مهاجمة الخير.

خير الذي قال:” هناك خشية حقيقة من أن يصبح شعار حكومة “الاصلاح والانقاذ” كشعار “الاصلاح والتغيير””، استدعى ردًا من النائب سليم عون الذي قال:” فيكن تحلو عن سما ربنا”، فرد الخير:” لن أرد عليك، وطي صوتك وسكوت”.

الرئيس بري رد بدوره على عون، فقال: “يا عيب الشوم عليك”.

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