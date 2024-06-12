بالفيديو.. إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان خلال دقائق

يوم جديد من التصعيد على الحدود الشمالية بين حزب الله وإسرائيل وفي آخر المستجدات تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة وذلك بحسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات متتالية بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى والأدنى.

هذا وكان إعلام “حزب الله” قد أكد عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل ، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اندلاع حرائق في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ من الجانب اللبناني.

وبحسب قناة “كان” العبرية التي أشارت انه وبعد اغتيال القيادي في حزب الله “أبو طالب”، تم إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه مستوطنات الشمال ، تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، حتى الآن لا أنباء عن إصابات.‎

وأشار موقع أخبار من الميدان العبري عن أنباء أولية عن اصابة مصنع ذات طابع حساس ربما يكون تابع لشركة التصنيع الجوي “رفاييل” بعد وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عن رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان ودفاعاتنا اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة ما أدى إلى اندلاع حرائق

وكان “حزب الله” قد نعى 4 من عناصره في بيانات جاء فيها:

“بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

“بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين صبرا “باقر” مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

“بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي سليم صوفان “كميل” مواليد عام 1971 من بلدة جويّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

“بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين قاسم حميّد “ساجد” مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس”.