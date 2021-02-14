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بالفيديو.. إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية في الليلكي

14 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 7:30 مساءً
انتشار للجيش في الليلكي

انتشار للجيش في الليلكي

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وقعت، مساءً، إشتباكات مسلحة عنيفة في حي الليلكي قرب الجامعة اللبنانية.

وفي التفاصيل، حصل الاشتباك بين عائلتي حجولا وزعيتر حيث تم تبادل إطلاق النار بكثافة إضافة الى إطلاق قذائف الآر بي جي.

وقد عاد الهدوء بعد وصول الجيش الى الليلكي، علماً أن الاشتباكات أدت الى سقوط 4 جرحى، أحدهم حاله خطرة.

وبحسب المعلومات، فقد تبين ان الاشتباك اندلع بين المدعو ز.ق.حجولا والمدعو ح.ع.زعيتر على خلفية قيام الاول بسرقة دراجة نارية لاحد الاشخاص الذي لجأ الى آل زعيتر. فقام فريق آل زعيتر بمهاجمة منزل حجولا لاسترجاع الدراجة.

 

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