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بالفيديو: إليكم أسعار الحليب الجديدة بعد رفع الدعم

منذ ساعة واحدة
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أكد نائب نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن المرقباوي أن موضوع رفع الدعم عن حليب الأطفال خبر مفرح ومبكي في الوقت عينه، ففي الشق الأول بات الحليب موجوداً في الأسواق ولكن من الناحية الثانية إن السعر لن يكون كما في السابق إنما سيرتفع حكماً.

وأوضح في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” أن سبب فقدان الحليب هو الدعم، والموضوع مرتبط بمصرف لبنان فعلى قدر الأموال التي يوفرها “المركزي” كانوا يشترون الحليب، “كل القصة كانت قصة دعم”.

وكشف المرقباوي عن أسعار الحليب بعد رفع الدعم عنه، قائلاً: “الحليب رقم 1 رقم 2 الـ400 غ أصبح سعرها بعد رفع الدعم عنها 337 ألف ليرة”، مؤكداً ألا صحة الكلام عن أن سعر علبة الحليب سيصبح 900 ألف ليرة”.

 

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