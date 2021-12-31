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بالفيديو: إليكم الإجراءات الوقائية الواجب التقيّد بها داخل المطاعم

31 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 1:15 مساءً
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيديو يوضح الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا الواجب التقيّد بها داخل المطاعم والمؤسسات السياحية.

في هذا المجال، كان قد أعلن وزير الداخلية بسام مولوي، الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا لأن المنظومة الصحية في بلاده منهكة.

وقال مولوي: “سنشدد الإجراءات لعدم تفشي وباء كورونا، لأن النظام الاستشفائي في لبنان أصبح منهكا، وذلك بهدف أن يمر العيد على خير وسلامة”.

ودعا الوزير المواطنين إلى “الالتزام بعدم الذهاب إلى المطاعم إلا في حالة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واحترام القدرة الاستيعابية للمطاعم التي لا تتجاوز نسبة 50 بالمئة”.

 

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