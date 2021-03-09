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بالفيديو: إليكم الطرقات المقطوعة صباح اليوم

9 - مارس - 2021
آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 9:55 صباحًا
قطع الطريق في خلدة

قطع الطريق في خلدة

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لليوم الثاني على التوالي من أسبوع الغضب، أقفل عدد من الشبان منذ ساعات الفجر الأولى عدداً من الطرقات في مناطق مختلفة بسبب الأوضاع المعيشية التي وصلنا إليها والوضع الاقتصادي ووصول الدولار إلى ارتفاع قياسي في الأيام الأخيرة.

إليكم الطرقات المقطوعة لصباح اليوم:

– اوتوستراد خلدة طريق نفق المطار
– اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت
– طريق عام ضهور العبادية
– ضمن منطقة الشمال: كوسبا مفرق رشدبين، النخلة مفرق البترومين، البداوي / اكومي، البالما، التبانة، المحمرة، العبدة، كوشا، حلبا، كوسبا، جسر عابا
– اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين

– ضهور العبادية
– مثلث خلدة وأوتوستراد خلدة بالاتجاهين
– ضمن منطقة البقاع: جديتا العالي، تعلبايا
– ضمن جونية والجديدة: جبيل، الزوق، غزير، جل الديب المسلك الغربي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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