بالفيديو.. استهداف سيارة بين عدلون ومفرق بلدة الخرايب

الطيران الاسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق أبو الاسود بين بلدتي عدلون ومفرق بلدة الخرايب.

فيما أطلق الجيش الاسرائيلي خلال الليلة الماضية، القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، كما أطلق فجرا، رشقات نارية بالأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وقرى قضاءي صور وبنت جبيل.

يذكر ان الغارة الاسرائيلية التي نفذها الطيران المسير على احد المنازل في بلدة أرزون عند أطراف بلدة صريفا، أدت الى وقوع اصابات واضرار جسيمة في الممتلكات، وهي منطقة متقدمة في منطقة جنوب الليطاني في نطاق عمل اليونيفيل.