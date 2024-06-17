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بالفيديو.. استهداف سيارة على طريق الشهابية في صور

منذ 59 دقيقة
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شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على سيارة على طريق الشهابية في قضاء صور، والمعلومات تشير إلى سقوط شهيد.

كما وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن “العدو الاسرائيلي أطلق نيران رشاشاته في اتجاه بلدة الضهيرة الحدودية تجاه الاهالي الذين كانوا يزورون منذ الصباح بلداتهم وتفقد ممتلكاتهم واضرحة اقاربهم هناك”.

وفي وقت سابق قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشارا كبيرا لبايدن سيسافر إلى إسرائيل الاثنين 17\6\2024 لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول “الخط الأزرق” بين إسرائيل ولبنان.

وأدت الهجمات بين إسرائيل وحزب الله إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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