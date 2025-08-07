الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
بالفيديو.. استهداف على طريق المصنع وحصيلة القتلى مرتفعة

منذ دقيقتان
صورة للسيارة المستهدفة

نفذ والطيران الحربي الإسرائيلي عملية اغتيال، على طريق دمشق – بيروت، في منطقة عنجر.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

من زاوية آخرى أغارت عصر اليوم الخميس 7\8\2025، مسيرة بصاروخين في بلدة كفردان غربي بعلبك قرب مقام النبي يوسف”.

وأشارت المعلومات إلى أن “الغارة من مسيرة على بلدة كفردان بصاروخين ادت إلى سقوط قتيل وهو علاء هاني حيدر”.

وفي التفاصيل، وضع المستهدَف سيارته في مغسل السيارات وعاد الى منزله سيراً على الأقدام، فتم استهدافه بصاروخين من مسيّرة أدت الى مقتله على الفور.

