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بالفيديو: اسرائيل ترصد لحظة تعرض آليتها لقصف حزب الله

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نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول أمني كبير قوله إن الأمن الإسرائيلي غيّر من سلم أولوياته، ووضع تهديد الصواريخ الدقيقة التي ترسلها إيران إلى سوريا وحزب الله على رأس سلم الأولويات.

وفي ما يتعلق بعملية حزب الله بالأمس على الحدود الشمالية، زعم المسؤول أن الجيش أدار الحدث على أكمل وجه ومن دون أي خسائر بشرية ومن خلال خداع حزب الله.

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ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية صوراً للالية العسكرية التي استهدفها حزب الله أمس في افيفيم. وبيّنت الصور أن الآلية لم تتعرض لأي عطل باستثناء اطارها.

المصدر وكالات

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