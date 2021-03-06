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بالفيديو: اشكال كبير في الشويفات.. دهس واطلاق نار!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 8:26 مساءً
اشكال في الشويفات

اشكال في الشويفات

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وقع اشكال كبير في الشويفات تخلله اطلاق نار، وذلك بعد ان قامت سيارة بدهس متظاهرين كانوا يقطعون الطريق العام، ما دفع المحتجون الى احراق سيارته، وقد اسفر الاشكال عن سقوط ما يزيد عن ٧ جرحى.

وبحسب معلومات “صوت بيروت انترناشونال” القت القوى الأمنية القبض على السائق الذي دهس عدداً من المحتجين.

ويشهد لبنان منذ ايام احتجاجات تعبيراً عن الغضب بعد ارتفاع سعر صرف الدولار حيث تجاوز العشرة الاف ليرة لا بل اقترب من الـ١١ الف ليرة، ويقوم المحتجون بقطع الطرق في مختلف المناطق والمدن، ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة، مما يزيد من دوامة الانهيار الاقتصادي وتفشي الفقر والاضطرابات.

 

 

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