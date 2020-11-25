استمع لاذاعتنا

بالفيديو: اعتداء “وحشي” من قبل عناصر ميليشيا “حزب الله” و”حركة أمل” على فريق “صوت بيروت انترناشونال”

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 2:48 صباحًا
اعتداء وحشي على فريق صوت بيروت انترناشونال

اعتداء وحشي على فريق صوت بيروت انترناشونال

A A A
طباعة المقال

“عم تسب السيّد”!!!… هي العبارة التي قالها احد عناصر ميليشيا “حزب الله” قبل ان ينهال وآخرون من الحزب وعناصر من “حركة أمل” بالضرب على “مراسل صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف وزميله المصور محمود السيد، اثناء تغطيتهما لحريق شقة في منطقة زقاق البلاط.

اجرام وتوحش وحقد لا يمكن للكلمات ان تصفه. انقض عناصر ميليشيا “حزب الله” و”حركة أمل” بكل ما اوتوا من كره على من لا ينتمي لمعتقدهم وفكرهم وحبهم لاسيادهم، على مسافة 11 طبقة تعرض ربيع وزميله للضرب المبرح، ذنبهما الوحيد انهما كرسا نفسيهما لنقل صورة وصوت الناس، ليصبحا من خلف الشاشة الحدث بعدما اجبرا على اطفاء الكاميرا واسكات الصوت.

ضُرب ربيع وزميله حتى وصلا الى اسفل المبنى، ليهجم عليهما من حضر من ميليشيا “حزب الله” و”حركة امل” في المكان، حاولت عناصر الجيش حمايتهما وابعادهما عن توحش الاوغاد، الا ان الميليشيا التي تعتبر نفسها الدولة هاجمت الجيش، وبعد محاولات عدة تم تهريب ربيع ومحمود كل منهما الى مبنى، قبل ان تسحبهما مخابرات الجيش من المكان، وهما الان يتلقيان العلاج في مستشفى الجامعة الأميركية.

اي دولة هذه التي يضرب فيها الاعلاميين في حين لا يتم توقيف اي من المجرمين؟! ليس فقط بالسلاح يحكم “حزب الله” لبنان، بل بزعرانه وزعران “حركة أمل” الذين يتهجمون على الناس، يشتمون، يضربون ويقتلون وهم يعلمون انهم لن يعاقبوا، طالما حسن نصر الله و”حزبه” يقف خلفهم يسندهم ويدعمهم.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء عباس إبراهيم
    وفد من الخارجية الأميركية زار اللواء إبراهيم مؤكداً الثقة والتقدير له
    حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت
    وزارة الصحة: 11 حالة إيجابية في نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
    الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID)
    الـUSAID تطلق برنامج برنامج تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    طبول الحرب تقرع
    طبول الحرب تُقرع… البنى التحتية العسكرية لـ”حزب الله” بنك اهداف التحالف
    دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
    دولار السوق السوداء على حاله… والأزمة تتفاقم
    هشام حداد
    الإعلامي هشام حداد ينضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”