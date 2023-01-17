بالفيديو.. اعتصام لموظّفي "الاتصالات" في الميناء وتلويح بـ "إضراب مفتوح"

اعتصم عمال وموظفو سنترال الميناء أمام مركز عملهم في المدينة، احتجاجًا على عدم تقاضي رواتبهم والمستحقات الأخرى منذ أشهر عدة.

في هذا الإطار، أشار المتحدث باسم المعتصمين ابراهيم نحّال في حديث إلى “صوت بيروت انترناشونال”، إلى أنّ الإضراب الذي ينفذونه كموظفي وزارة الاتصالات هو إضراب تحذيري، معلنًا إقفال مراكز البيع والصناديق كافة، مشددًا على أن لا عمل من دون أجر.

نحّال لفت إلى أنّ وزير الاتصالات والمدير العام يتابعون الموضوع، معلنًا أنّنا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل، داعيًا إلى إصدار المراسيم التطبيقية ودفع رواتب الموظفين في أسرع وقت، ملوّحًا بخطوات تصعيدية كبيرة.

بدوره، طالب نقيب العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، بدفع مستحقات الموظفين، وإلّا فإننا ذاهبون إلى تصعيد أكبر وإضراب مفتوح.

وفي الفيديو المرفق، واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” الاعتصام المذكور، وأجرى عدد من المقابلات.