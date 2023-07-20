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بالفيديو.. "اقتحام جماعيّ" لبنك بيبلوس من قبل مودعَين

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2023 10:05 صباحًا
بنك بيبلوس

بنك بيبلوس

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أعلنت جمعية “صرخة المودعين” على حسابها عبر “تويتر”، عن “اقتحام جماعيّ لبنك بيبلوس فرع سن الفيل”.

الجمعيّة كشفت أنّ الاقتحام نفذه المودعَان “وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 دولار”.

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