بالفيديو.. "اقتحام جماعيّ" لبنك بيبلوس من قبل مودعَين

أعلنت جمعية “صرخة المودعين” على حسابها عبر “تويتر”، عن “اقتحام جماعيّ لبنك بيبلوس فرع سن الفيل”.

الجمعيّة كشفت أنّ الاقتحام نفذه المودعَان “وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 دولار”.

خاص خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل أقتحم المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة البنك pic.twitter.com/0iifGEKqly — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023

🛑🛑خاص #جمعية_صرخة_المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل pic.twitter.com/PjBX5PaIgj — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023