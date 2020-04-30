بالفيديو: الثوار يوزعون الحلوى على عناصر الجيش اللبناني في ميناء طرابلس

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تجمع عدد من الثوار عند مستديرة الساعة في ميناء طرابلس، ووزعوا الحلوى على عناصر الجيش اللبناني، ورددوا هتافات مؤيدة له ولدوره الوطني في حماية السلم الاهلي.

كما أطلقوا هتافات منددة بسياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.

ومن ثم انشد الشبان وعناصر الجيش النشيد الوطني، وسط ارتياح كبير من ابناء المنطقة.

واكد المشاركون ان “هذه المبادرة حضارية، تعبر عن رفض ابناء مدينة طرابلس لكل ما يحدث فيها من اعمال شغب وتحطيم وحرق عدد من المصارف.”

وشهدت المستديرة ليل أمس الأربعاء مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من المحتجين، ما ادى سقوط أكثر من ثلاثين جريحاً من كلا الطرفين.

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.

وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً طرابلس، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.