بالفيديو: الجيش الإسرائيليّ يستهدف شبانًا عند السياج الحدوديّ.. ما علاقة حزب الله؟

على وقع التوتر الأمنيّ لذي شهدته الحدود الجنوبيّة، نشر المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يُظهر شبانًا يسيرون أمام السياج الحدودي مع لبنان، قبل أن يتمّ استهدافهم.

وعلّق أدرعي قائلاً: “اقترب عدد من الأشخاص إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم القوات الإسرائيلية واستخدمت وسائل لإبعادهم”، معلنًا أنّ “هوية الأشخاص غير معروفة”، وأضاف: “سنواصل العمل لمنع أيّ مساس بالسياج الحدودي”.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية أفادت عن وقوع حدث أمني غير عادي متورط فيه الجيش “الإسرائيلي” بالقرب من الحدود.

وفي التفاصيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الحدث الأمني يتلخص بأن شباناً أطلقوا مفرقعات نارية باتجاه مستوطنة المطلة، وردّ الجيش الإسرائيليّ بإطلاق رصاص في الهواء وبإلقاء قنابل الغاز.

إلى ذلك، نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر عسكرية إسرائيلية تأكيدها إحباط ما أسمته “محاولة تخريب” للسياج الأمني على الحدود مع ‎لبنان.

وذكرت المعلومات المتداولة أن 3 جرحى سقطوا في صفوف حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ لهم خلال تصديهم لطائرة مسيّرة إسرائيلية مقابل بركة ريشا جنوب لبنان.

هذا ومنع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا.

في سياق متصل، يُسجل تحليق مكثف لطائرات التجسس الاسرائيلية فوق مناطق حدودية في الجنوب.