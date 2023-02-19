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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يرصد محاولة لتهريب وسائل قتالية من لبنان

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة

الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء (الأحد 19-2-2023) عن رصد محاولة لتهريب وسائل قتالية  قادمة من لبنان، بالقرب من قرية عرب العرامشة في القطاع الغربي.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فقد جرى استدعاء مُقاتلي الجيش الإسرائيلي والشرطة إلى المنطقة، مشيراً إلى أنه اعتقال أحد الأشخاص كما تمّت مصادرة 4 مسدسات والعديد من المخازن بقيمة تناهز 150 ألف شيكل إسرائيلي.

وكانت الحدود الجنوبيّة اللبنانية قد شهدت، مساء أمس السبت، إلقاء الجيش الإسرائيلي لقنابل مضيئة عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

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