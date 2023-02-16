الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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بالفيديو.. الجيش اللبنانيّ يهدم أوكار تجّار المخدّرات في حورتعلا

منذ 47 دقيقة
الجيش اللبناني يهدم أوكار تجّار المخدّرات في بلدة حورتعلا

الجيش اللبناني يهدم أوكار تجّار المخدّرات في بلدة حورتعلا

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يُباشر الجيش اللبناني بهدم أوكار تجّار المخدّرات في بلدة حورتعلا – البقاع.

وكان الجيش قد أعلن استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من قواته ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع، مشيرة إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة.

فيما كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”، وذلك خلال عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في البلدة. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.

 

 

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