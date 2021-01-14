الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو - الحواط: إنه الالتزام التام بقرارات الحجر

14 - يناير - 2021
زياد الحواط

زياد الحواط

A A A
طباعة المقال

نشر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحوّاط عبر حسابه في موقع “تويتر”، فيديو يُظهر “إستمرار عمليات التهريب”.

وأرفق الحوّاط الفيديو بالقول: “إنه الالتزام التام بقرارات الحجر، بإستخفاف تام وخارج القانون يستمر التهريب، فيما الشعب اللبناني يئن من الغلاء الفاحش، مع انخفاض سريع للاحتياطي، وخطة الحكومة لترشيد الدعم غائبة”.

وأضاف “الرؤساء بفجرون تشكيل حكومة المهمة لضبط الإيقاع الانحداري، ويتمسكون بالمحاصصة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    مخابرات الجيش
    "بيسو" في قبضة مخابرات الجيش في جلالا البقاعية
    الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون
    من الذي ضرب الإيجابية في لقاء عون وميقاتي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!