بالفيديو - الحواط: إنه الالتزام التام بقرارات الحجر

نشر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحوّاط عبر حسابه في موقع “تويتر”، فيديو يُظهر “إستمرار عمليات التهريب”.

وأرفق الحوّاط الفيديو بالقول: “إنه الالتزام التام بقرارات الحجر، بإستخفاف تام وخارج القانون يستمر التهريب، فيما الشعب اللبناني يئن من الغلاء الفاحش، مع انخفاض سريع للاحتياطي، وخطة الحكومة لترشيد الدعم غائبة”.

وأضاف “الرؤساء بفجرون تشكيل حكومة المهمة لضبط الإيقاع الانحداري، ويتمسكون بالمحاصصة”.

إنه الالتزام التام بقرارات الحجر..

باستخفاف تام وخارج القانون يستمر التهريب.

فيما الشعب اللبناني يئن من الغلاء الفاحش، مع انخفاض سريع للاحتياطي، وخطة الحكومة لترشيد الدعم غائبة.

والرؤساء بفجرون تشكيل حكومة المهمة لضبط الإيقاع الانحداري ويتمسكون بالمحاصصة.#لعنة_التاريخ_والاجيال pic.twitter.com/d1ciEy5cKh — Ziad Hawat (@ziad_hawat) January 14, 2021