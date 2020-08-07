بالفيديو: الـLBCI قررت وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات: المطلوب “فعل وليس حكي”

قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، اعتباراً من اليوم ، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات، وجاء في بيان الـLBCI التالي:

“لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.

لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله

لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه …

لأنه بعد 4 آب المطلوب

” فعل وليس حكي ”

إنجازات وليست خطابات

أعمال وليست أقوال .

لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم :

تَغيِّروا لنٌغيِّر

دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم … ولا تُلهوا الناس في الحكي .

ونقول للناس ختامًا :

فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر … هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم …الاولوية لهنَّ وليست لكم .”