بالفيديو: الـLBCI قررت وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات: المطلوب “فعل وليس حكي”

LBCI
LBCI

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قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، اعتباراً من اليوم ، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات، وجاء في بيان الـLBCI التالي:

“لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.
لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله
لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه …
لأنه بعد 4 آب المطلوب
” فعل وليس حكي ”
إنجازات وليست خطابات
أعمال وليست أقوال .
لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم :
تَغيِّروا لنٌغيِّر
دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم … ولا تُلهوا الناس في الحكي .
ونقول للناس ختامًا :
فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر … هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم …الاولوية لهنَّ وليست لكم .”

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