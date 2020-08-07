بالفيديو: الـLBCI قررت وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات: المطلوب “فعل وليس حكي”
قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، اعتباراً من اليوم ، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات، وجاء في بيان الـLBCI التالي:
“لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل.
لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله
لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه …
لأنه بعد 4 آب المطلوب
” فعل وليس حكي ”
إنجازات وليست خطابات
أعمال وليست أقوال .
لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم :
تَغيِّروا لنٌغيِّر
دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم … ولا تُلهوا الناس في الحكي .
ونقول للناس ختامًا :
فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر … هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم …الاولوية لهنَّ وليست لكم .”