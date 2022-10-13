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بالفيديو.. انفجار صهريج مازوت على أوتوستراد المتن السريع

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2022 4:17 مساءً
انفجار صهريج مازوت على أوتوستراد المتن السريع

انفجار صهريج مازوت على أوتوستراد المتن السريع

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اندلع حريق كبير على طريق المتن السريع إلى جانب “رامكو” بسبب انزلاق صهريج مازوت وانفجاره، الأمر الذي أدى إلى توسيع رقعة الحريق.

وهرعت الى المكان سيارات الاطفاء والاسعاف، حيث انتشرت النيران وفاحت في المكان رائحة مازوت قوية.

ولاحقاً، تمكن عناصر جهاز الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهودٍ مضنية بوشرت في تمام الساعة ١٤:٣٥ واستمرت حتى هذه اللحظات من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١٠/١٣ ، من إخماد الحريق.

وكانت النيران قد امتدت من الصهريج لتطال حرجاً مجاوراً وقناة لمياه السيول.

يشار الى أن سرعة تدخل العناصر والعمل الدؤوب حالا دون امتداد النيران الى السيارات والصهاريج المجاورة لموقع الحريق.

وقد تعرض سائق الصهريج لاصابة نقل على اثرها الى المستشفى من قبل جهات اخرى.

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