بالفيديو: انهيار الجزء الشمالي من الصوامع في مرفأ بيروت

انهار صباح اليوم الثلاثاء 23/8/2022 الجزء الشمالي من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت من جراء الحريق الذي استمر لأسابيع وتسبب في سقوط تدريجي للصوامع.

وبدأ الحريق قبل أسابيع، وفي 31 حزيران الماضي سقطت صومعتان بفعل الحريق وتخمر القمح.

وزادت درجة الانحناءات في الجهة الشمالية من الصوامع، وهو ما تسبب بسقوط أجزاء منها.

وفي الرابع من آب الحالي، أي في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، سقطت صومعتان أخريان، بينما لم يتوقف الدخان الأسود وألسنة النيران من التصاعد من الموقع، وبدت الصوامع كجبل ملتهب بالنار.

وأخلت السلطات المنطقة المحيطة من العاملين في مرفأ بيروت، وحضرت قوة من الإطفاء تحسبا لأي انهيار محتمل.

ويتهم ناشطون السلطات السياسية بالتقصير في الحفاظ على هذا المعلم وتنظيفه من أطنان القمح المتبقية في الصوامع، بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.

ويثير ملف الصوامع الكثير من الجدل في لبنان، بين مطالب أهالي الضحايا بالحفاظ عليه كجزء من الذاكرة الجماعية، وبين الدعوات الرسمية ومن بعض القوى السياسية لهدمه بالكامل.

قبل قليل.. فيديو متداول لسقوط كامل للجزء الشمالي من صوامع القمح في #مرفأ_بيروت.. والغبار يتصاعد.. ارتدوا الكمامات لسكان المنطقة المحيطة… لم يتبق من الاهراءات الا الحزء الجنوبي. pic.twitter.com/3C9tMyOiix — Salman Andary (@salmanonline) August 23, 2022