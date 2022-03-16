بالفيديو.. اهالي شهداء المرفأ اقتحموا منزل وزير العدل

اقتحم عدد من اهالي شهداء مرفأ بيروت، منزل وزير العدل هنري خوري من اجل لقائه وطرح ملف التحقيقات معه، وخلال الاقتحام قام عدد من الحاضرين بالكتابة على الجدران بطلاء احمر، وحاولت القوى الامنية منع الاهالي من اقتحام المنزل ولكن ما ان حصل إشكال بين الطرفين.

ورداً على التحرك امام منزله، صرح وزير العدل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء من السراي قائلا: : “لم أتفهّم الدوافع وراء تحرّك أهالي المرفأ اليوم أمام منزلي، وعلاقتي معهم بشؤون قضائية، وإن أراد أن يعرف وليم نون ما جرى فالأصول تقتضي حضوره إلى مكتبي وليس مسموحاً محاولة اقتحام المنزل”.

في التفاصيل، أشار وليم نون، شقيق الضحية جو نون، لـ”النهار” إلى أنّ الأهالي توجّهوا إلى منزل الوزير للقائه “بهدف الضغط عليه من أجل التحرّك لتشكيل محكمة تمييز للبتّ بطلبات الردّ التي تمّ التقدّم بها، من أجل استكمال المسار القضائي في قضية الانفجار”، معتبراً أنّ “الوزير قادر على فعل ذلك عبر الطلب من مجلس القضاء الأعلى الاجتماع والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة”.

وجاء ذلك، فيما كان خوري يشارك في جلسة عادية لمجلس الوزراء في السرايا، ولفت نون إلى أنّ “الأهالي سينتظرون عودته من أجل لقائه”، مؤكّداً أنّ “التحركات مستمرّة، وستشمل منازل قضاة المجلس، سهيل عبود، غسان عوديات وغيرهما”.

بالفيديو ـ أهالي شهداء فوج الإطفاء يقتحمون المبنى الذي يقطنه وزير العدل هنري خوري pic.twitter.com/LBWxdcMlTI — kataeb.org (@kataeb_Ar) March 16, 2022