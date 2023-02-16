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بالفيديو.. باسل حبقوق وجثمان الياس حداد في لبنان

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2023 7:08 مساءً
وصول باسل حبقوق إلى المطار

وصول باسل حبقوق إلى المطار

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وصل المواطن باسل حبقوق الذي نجا من زلزال تركيا، وجثمان الشاب الياس حداد، إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وتحدث حبقوق فشكر لـ “شباب الدفاع المدني جهدهم”، وقال: “كانوا يحفرون بأيديهم من أجل العثور على ناجين وضحايا”، وأكد “وجوب تثبيتهم اليوم قبل الغد”.

وعن قدرته على الاستمرار تحت الردم، قال: “كنت أستمد القوة من وجه ابنتي وعائلتي، وكان أملي الوحيد العودة حيًا إليهم. كنت أتوسل الله بألا يجرب أمي بي، وأصلي بالمسبحة دائمًا”.

كما شكر حبقوق لـ “الدولة التركية جهودها، رغم الفاجعة الكبيرة التي ألمت بها”، وقال: “كنت أتمنى لو أنّ شباب الدفاع المدني توجهوا إلى أنطاكيا حيث كنت والياس قبل توجههم إلى منطقة البستان”.

كما شكر حبقوق “كل من دعا له بالنجاة وأضاء له شمعة”.

 

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