بالفيديو: باصات تنقل متظاهرين إسلاميّين من الشمال… احتجاجات مرتقبة قرب السفارة الفرنسية

تعمل باصات على نقل متظاهرين إسلاميّين من الشمال الى بيروت، يحملون رايات إسلاميّة، للمشاركة في تظاهرة باتجاه السفارة الفرنسية.

وشهد وسط بيروت اليوم اجراءات امنية مشددة بسبب معلومات عن تظاهرة باتجاه قصر الصنوبر.

وأعلنت صفحة قوى الأمن الداخلي عبر تويتر عن “تدابير سير في بيروت، اليوم الجمعة، تزامناً مع مسيرة من امام مسجد عبد الناصر باتجاه قصر الصنوبر”.

وفي هذا الاطار، اخذى قوى الامن الداخلي اجراءات امنية مشددة في محيط وسط بيروت اليوم بناء على معلومات عن تظاهرة ستنطلق من منطقة كورنيش المزرعة بإتجاه قصر الصنوبر في منطقة الحوش اي مقر السفارة الفرنسية.

اما عن الطرقات التي ستكون مقفلة هي: البربير بإتجاه الاوزاعي، منطقة عمر بيهام بإتجاه عبدالله يافي.

اشارة إلى ان “حزب التحرير” في طرابس كان دعا يوم امس إلى هذه التظاهرة تعبيراً عن الغضب ازاء الرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم.