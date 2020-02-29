بالفيديو: برصاص سلاحهم المتفلت.. عناصر مليشيا حزب الله يشيعون قتلاهم الذين سقطوا في ريف إدلب

علت أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية ليل السبت-الأحد قرى ومناطق في البقاع الغربي ترافقها أصوات المشيعين وهي تستقبل جثامين أبناء لهم تابعين لمليشيا حزب الله، سقطوا في سوريا خلال المعارك الدائرة بين النظام السوري وحليفته روسيا من جهة، وبين فصائل المعارضة السورية التي تدعمها القوات التركية من جهة أخرى.

ولكن هذه الاصوات لم تعلُ على أصوات أمهات وزوجات وأبناء هؤلاء الشبان الذين ذرفوا الدموع حزنا على أبنائهم الذين زج به حزب الله في معارك في سورية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

وكان الحزب قد أعلن في وقتٍ سابق من أمس السبت، مقتل 8 من عناصره، وهم:

أحمد علي ابوخضر (المعلقة/ البقاع)

عيسى علي برجي (مركبا)

علي عيسى قاسم (البقاع الغربي ميدون)

احمد فياض مصطفى (لبايا /البقاع الغربي)

محمد جمال ترشيشي (حوش حالا/ البقاع)

طلال عادل حمزة (جبيل)

محمود عدنان حامد (الغبيري)

عبد المجيد محمد كركي

وكما نعى حزب الله شابًا إيرانيّ الجنسية، ويُدعى علي الزنجاني.

وكانت وكالة أنباء الأناضول قد حصلت على مراسلات عبر تطبيق “واتس أب” تكشف حالة من الهلع والارتباك في صفوف ميليشيات “حزب الله” اللبناني على خلفية خسائر فادحة منيت بها نتيجة عمليات الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتعود المراسلات لمجموعة على تطبيق “واتس أب” تابعة لمسلحي “حزب الله” المشاركين في القتال ضمن قوات نظام الأسد بسوريا ويحصلون على الدعم من إيران، والذين تلطخت أيديهم بدماء آلاف المدنيين الأبرياء خلال السنوات الماضية.

وتتضمن المراسلات بين المسلحين اتهامات لروسيا بعدم مساعدتهم ضد العمليات التي يشنها الجيش التركي، وأن القوات التابعة للنظام هربت من المنطقة وتركت التنظيم لوحده هناك.