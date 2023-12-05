بالفيديو.. برك المياه تحتجز المواطنين داخل سياراتهم

احتجز المواطنون داخل سياراتهم على الأوتوستراد الساحلي في الضبية قرب Le Mall بسبب برك المياه، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة التحكم المروري، عن تجمع المياه على أوتوستراد الضبية والزلقا وعلى طريق الجديدة محلة الاتحاد، ما تسبّب بازدحام مروري كثيف، وقد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة.

وليس بعيدًا، طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين عدم سلوك طريق نهر الموت على المسلك المؤدي إلى رومية بسبب تجمع برك المياه وارتفاع منسوبها ما تسبب بتعطل عدد من السيارات.