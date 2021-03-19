بالفيديو: بطلت افهم عليك يا “سيد”… هلق صار يلي بدو يقطع الطريق مشبوه؟!

من قلب بيئته ومن مناصر له جاء الرد على ما قاله حسن نصر الله في الامس بأن “قطع الطرق لا يشبع جائعاً ولا يحقق أمناً ولا يؤمن وظيفة لأحد ويضع البلد على فوهة الحرب الاهلية” وبأن “ما يحصل غير مقبول ويجب إيجاد حل لموضوع قطع الطرق وواجب الجيش وقوى الأمن فتح الطريق وهناك ضغوط من سفارات غربية على الجيش اللبناني”….. فالرد جاء من علي حلاوي من خلال مقطع فيديو عبر “تيك توك” قال فيه “والله بطلت افهم عليك يا سيد، هلق صار يلي بدو يقطع الطريق مشبوه وعميل سفارات وبدو يعمل حرب اهلية واقتتال داخلي؟! ما عم افهم عليك يا سيد، ما انت نزلتنا سنتين على وسط بيروت وقعدنا بالخيم واكلنا فاهيتا وفيلادلفيا لسنتين كرمال نسقط حكومة فؤاد السنيورة، وكنت تقول على مهلنا قاعدين ومبسوطين”.

وأضاف “بعدين نزلتنا بـ٧ أيار كرمال السلاح، فتنا على بيروت كلها ما خلينا، لا شاردة ولا واردة ببيروت، وكمان قلنا نحنا حرين، ممنوع حدا يدق فينا، انو هلق يا سيد، اذا كم شاب نزلوا قطعوا الطريق مرقلنا ياها يا زمله”!!