بالفيديو: بعد أن دمّرت بيروت… اللواء إبراهيم يعترف بوجود مخزن متفجرات في المرفأ!

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بعد ان وقعت الواقعة، ودمرت بيروت، اعترف اللواء عباس ابراهيم بوجود مخزن مواد متفجرة مصادر في المرفأ، وعندما سئل لمن اجاب بأنه يتحفظ عن الاجابة، مؤكداً أنه موجود منذ سنوات.

مخزن متفجرات لـ”حزب الله” في مرفأ بيروت بعلم اللواء ابراهيم، الذي لولا هول صدمة الدمار لما اعترف به… جزء كبير من العاصمة اللبنانية تحول الى ركام، والسبب “حزب الله”، عشرات لا بل مئات القتلى والجرحى سقطوا من اجل ان يحتفظ “حزب الله” بمتفجراته في مرفأ الدولة.

اللواء ابراهيم وكل مسؤول على علم بوجود المخزن يجب ان يحاكم وان يدفع الثمن، فدماء الابرياء التي سقطت لا يجب ان تذهب هدراً… ما حصل جريمة كبرى ومن له يد فيها يجب ان يحاكم امام المحاكم الدولية.

ان الاوان لكي تخرج بيروت ولبنان من سيطرة وهيمنة “حزب الله”، ما حصل اليوم يدعو الى ان تكون نهاية الحزب وسلاحه ومخازنه ومتفجراته.

ذنب شهداء وجرحى اليوم انهم من بلد حكم عليه “حزب الله” بالاعدام… في حين يعتبر اللواء ابراهيم ان المطلوب الان اخلاء الجثث والجرحى!