بالفيديو: بعد إصابته بفيروس كورونا.. شادي يكشف مصدر الفيروس ويروي ما حصل معه

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني مصاب بفيروس “كورونا” يروي فيه تفاصيل ما حصل معه ومن أين التقط العدوى وكيف تصرّف بمسؤولية بعد اصابته.

وقال المواطن الذي يدعى شادي أشقر وهو من سكان مدينة جونيه، أنه كان بزيارة إلى صديق يعاني من سعال شديد تبيّن لاحقا ومن خلال الفحوصات انه مصاب بفيروس “كورونا”، مشيرا الى انه فور معرفته بالخبر، عزل شادي نفسه وأجرى وعائلته وبعض الموظفين لديه الفحوصات اللازمة والتي تبيّن بنتيجتها اصابته بالفيروس فيما نجت عائلته ومن اختلط به من هذا الوباء.

لكن الملفت في الامر ان شادي لا يعاني من أي عوارض صحية تشير إلى اصابته بالفيروس، وأكّد في ختام الفيديو ان العاملين لديه في السوبرماركت سيعملون على تعقيم المكان بالكامل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد بلغت 93 حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان أنه و”حتى تاريخ 14 مارس 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة كوفي] 19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى”.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم، وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وأشار البيان إلى أنه وباستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا وباتت قيد التقصي الوبائي، تؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، والتزام المنازل إلا عند الضرورة القصوى.



