بالفيديو: بعد اقتحامه بنك الاعتماد اللبناني... هل استعاد وليد كامل وديعته؟

في حادثة تتكرر خلال الآونة الأخيرة، اقتحم المواطن وليد كامل، الأربعاء 30\11\2022، مصرف الاعتماد اللبناني مطالباً بوديعته التي تبلغ 200 ألف دولار تقريباً لمعالجة زوجته التي تعاني من مرض السرطان. وتنقسم الوديعة على حسابين.

وفي معلومات خاصة لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أفادت المصادر بأن العملية وصلت إلى خواتيمها وتم سحب 25 ألف دولار من حساب زوجة المودع على أن يستعيد المبلغ المتبقي على عدة دفعات.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت في مناطق لبنانية مختلفة اقتحامات المصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

وفي أيلول الماضي، أعلنت جمعية مصارف لبنان إقفال كافة المصارف لمدة ثلاث أيام رفضا لتكرر عمليات الاقتحام والتي وصلت إلى حد التهديد باستعمال السلاح.