بالفيديو.. بعد المصارف المودعون يشعلون النيران امام منزل سليم صفير

لاتزال حالة من التوتر تسود الاجواء في شوارع بيروت بعدما قام المودعين اليوم الخميس 16\2\2023، بالتصعيد بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني فيما تستمر جمعية المصارف في اضرابها المستمر منذ عدة ايام.

وتم اشعال النيران في عدد من المصارف في شارع “بدارو”، منها “فرنسبك، وعودة وبيبلوس وBBAC”.

بعد هذا التصعيد توجه المودعين الى منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل، الجدير بالذكر ان صفير خارج البلاد، هذا وتم تحميل صفير مسؤولية القرارت التي تم اتخاذها من اقفال للمصارف، وكانت قوى مكافحة الشغب في المرصاد.