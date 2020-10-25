بالفيديو: بعد شائعة انسحاب بهاء الحريري من عالم السياسة… مستشاره الإعلامي يوضح

بعد تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب رجل الاعمال بهاء الحريري من عالم السياسة، أكد المكتب الاعلامي للاخير ان هذه الاخبار غير صحيحة وهو مستمر ولن يتراجع تحت اي ظرف ولأي سبب.

وفي السياق، أوضح المستشار الإعلامي للحريري، جيري ماهر أنّ أهداف مشروع الحريري هي لخدمة اللبنانيين الذين تجاهلتهم السلطة الفاسدة لسنوات طويلة حتى وصل بهم الحال الى ما نشاهده جميعا اليوم .

وقال للـ ال بي سي ان “مشروع بهاء الحريري لم ينته والسياسة التي يتبعها مستمرة، وهو يعمل من أجل المصلحة الوطنية الجامعة من دون استنثاء”.

واضاف جيري ماهر ان الحريري ينظر الى كل الطوائف على انها الاساس في صنع لبنان الجديد لبنان المستقبل، ونحن نؤمن بالحياد ولا نتبع لتركيا ولا لغير تركيا ونعمل من اجل لبنان فقط.

واشار الى ان الشيخ بهاء الحريري لم يتطاول على اي شخصية، وقلبه على لبنان واللبنانين ويعمل من اجل هذه المصلحة الجامعة التي تضم الجميع دون استثناء.

وعن تشكيل الحكومة قال ماهر ان من يعمل على التشكيل باتوا معروفين وان هؤلاء حكموا لمدة 15 سنة ولن يتخلوا عن الحكم بسهولة، ونعلم ايضا” ان المجتمع الدولي والعربي يعرف ايضا ان الحكومة الجديدة التي ستولد لن تقدم شيئاً للبنانيين ولن تساهم باخراج لبنان من ازمته الحالية”.

وحمل جيري ماهر المسؤولية بوصول لبنان الى هذه الحالة الى حزب الله والتيار الوطني الحر، واشار الى ان كل من حرض على الدول العربية وكل من شارك بقتل السوريين، وكل من تطاول على دول الخليج العربي يتحمل المسؤولية.

وختم جيري ماهر ان بهاء الحريري لم يكن جزء من المنظومة الحاكمة و هو موظف لدى الشعب اللبناني.