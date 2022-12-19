بالفيديو: بعد غياب وإهمال... قطاع النقل العام يعود مجدداً

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على “تويتر”: “قطاع النقل العام يعود مجدداً بعد غياب وإهمال. استمراريته مسؤولية الجميع. باصات النقل المشترك في شوارع بيروت 2022-12-19”.

وكان أطلق حمية في وقت سابق مناورة تجريبية لباصات النقل المشترك ضمن بيروت الكبرى، وذلك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مار مخايل.