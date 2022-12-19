بالفيديو: بعد غياب وإهمال... قطاع النقل العام يعود مجدداً

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على “تويتر”: “قطاع النقل العام يعود مجدداً بعد غياب وإهمال. استمراريته مسؤولية الجميع. باصات النقل المشترك في شوارع بيروت 2022-12-19”.
وكان أطلق حمية في وقت سابق مناورة تجريبية لباصات النقل المشترك ضمن بيروت الكبرى، وذلك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مار مخايل.
#قطاع_النقل_العام يعود مجدداً بعد غياب وإهمال…استمراريته مسؤولية الجميع.#باصات_النقل_المشترك في شوارع #بيروت 2022-12-19 pic.twitter.com/onVSd3LVJl
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) December 19, 2022