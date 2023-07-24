بالفيديو - بعد وصفه ب "الحشري" شرف الدين لبو حبيب: انت "أبو علكي"

لم يتوقف الصراع اللفظي بين وزيري حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وعصام شرف الدين، فبعد وصف بو حبيب شرف الدين ب “الحشري” سرعان ما جاء رد شرف الدين الذي وصف بو حبيب ب “أبو علكي”.

علق وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين على تهكم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب له: “بعد تنحي الوزير بو حبيب أرسلت له رسالة على الواتساب وكتبت فيها: “تبقى أنت الأب الروحي لنا، ونتمنا أن تدعمنا”.

وأضاف: تفاجأة في اليوم التالي على “مجموعة الواتساب للحكمومة” بنشر الوزير بو حبيب بيان تهكم لي ولمرجعيتي السياسية وللرئيس السوري كما وأنه يحرض الاتحاد الأوروبي علي، لكنني لم أتجاوب على البيان احتراماً لعمره. ولكن عاد وتهكم ليلة أمس بتسميتي “الوزير الحشري”.

وتابع شرف الدين: “بو حبيب أخر شخص يوزع شهادات، وهو الوزير المتنحي عن واجبه الوطني ولا علاقة له ان كنت وزير “حشري” فهذا القرار للرأي العام اللبناني، والتاريخ سيحاسب الشخص الخاطأ وأنا لم أخطأ و”الحمدالله ضميري مرتاح”.

كما حيَّ شرف الدين ميقاتي في مؤتمر روما لرفضه كلام بو حبيب له.

وعن ملف النازحين أكد شرف الدين على ضرورة ترأس شخص جديد وعن تنسيقه مع الوزير هكتور حجار كونه المعن الأساس ولديه وزارة معنية بهذا الملف.

وتابع: “كلفة عن زيارة لسوريا ونتابع الملف على أكمل وجه، ولكن عدنا الى المربع الأول نتيجة التشويش للوزير “أبو علكة”.