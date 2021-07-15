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بالفيديو - تصاعد المواجهات في الكولا

15 - يوليو - 2021
قطع الطرقات

قطع الطرقات

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حصل مساء اليوم الخميس إشكالاً بين محتجين قطعوا الطريق عند جسر الكولا وعناصر من الجيش حاولت فتحها، الأمر الذي تسبب بمواجهات وتراشق بالحجارة قرب مدرسة عمر فروخ.

وتصاعدت حدة المواجهات، قرب مدرسة “عمر فروخ” في الكولا، بين محتجين وعناصر الجيش. وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المحيط.

كما أن محتجين قطعوا طريق البربير باتجاه “سباق الخيل” بالاتجاهين.

يأتي ذلك على وقع ارتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء بشكل جنوني كما وأنه أتى احتجاجاً على اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري.
وأقفل محتجون عدد من الطرقات في كافة المناطق اللبنانية تعبيراً عن رفض لما حصل اليوم ولما آلت إليه الأمور.

جدير بالذكر أن أعداد المحتجين كبيرة جداً بالنسبة للأيام الماضية ويرشقون الجيش اللبناني بالحجارة ما أدى إلى إصابة أحد العناصر.

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