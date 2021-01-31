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بالفيديو: توتر كبير يخيم على طرابلس.. والجيش ينفذ انتشاراً واسعاً

31 - يناير - 2021
آخر تحديث: 31 - يناير - 2021 7:50 مساءً
الجيش ينفذ انتشاراً واسعاً في طرابلس

الجيش ينفذ انتشاراً واسعاً في طرابلس

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تجددت التظاهرات والاحتجاجات المسائية اليوم الأحد في طرابلس، وكان الملاحظ أن وتيرة الاحتجاجات قد زادت خلال اليومين الماضيين خاصة بعد أحداث السراي، ومقتل الشاب عمر طيبا برصاصة في ظهره

ومساء اليوم بعد تجمع المحتجين، عمدت القوى الأمنية إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، خصوصاً أنهم أحرقوا غرفة الحرس.

مما دفع بالمتظاهرين للانسحاب من محيط سرايا طرابلس باتجاه ساحة النور.

وكان المحتجون هتفوا باسم الشاب “عمر طيبا”، وطالبوا بمحاكمة من اطلق النار عليه منذ عدة ايام في ساحة النور. وإثر ذلك، نفذوا مسيرة باتجاه منطقة طينال وباب الرمل ومحرم، ثم عادوا مجدداً غلى محيط السرايا، وشرعوا في رشق مكتب شعبة المعلومات بالحجارة. ومن جديد ردّت القوى الأمنية باطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومع هذا، فقد ذكرت المعلومات أن الجيش ينفذ انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء طرابلس.

وجاءت هذه التحركات الإحتجاجية في محيط سرايا طرابلس بعد اعتصام حاشدٍ شهدته ساحة النور، اليوم الأحد، إذ توافدت إليها حشودٌ من مختلف المناطق اللبنانية للتأكيد على تضامنهم مع طرابلس وأهلها.

 

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