الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. جيش الاحتلال يُعلن إسقاط صاروخ "أرض – جو" من لبنان

منذ 6 دقائق
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّه “خلال ساعات الليلة الماضية أسقط الجيش الإسرائيلي، صاروخ أرض-جو أطلق من داخل لبنان باتجاه طائرة مسيرة، حيث أغارت الطائرات على مصدر النيران الذي أطلق منه الصاروخ بالإضافة إلى الخلية التي أطلقته”.

يأتي ذلك فيما يسود الهدوء قرى القطاعين الغربي والأوسط صباح اليوم، بعد قصف إسرائيلي عنيف ومتقطّع مساء أمس، طال عددًا من القرى المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة غربًا وحتى بلدة رامية شرقًا.

وكان طيران العدو نفّذ غارات استهدف فيها منزلًا في محيط بلدة ياطر، ما أدّى إلى وقوع إصابات نقلت إحداها إلى مستشفى تبنين الحكومي، في ظل إطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.

فيما شكّلت الحرائق المشتعلة منذ أيام في الأحراش المتاخمة للخط الأزرق خطورة لفرق الإطفاء بسبب القنابل العنقوديّة.

    المزيد من أخبار لبنان

    منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩
    ترقّب لتقرير "توتال" النهائي حول البلوك 9.. والتنقيب رُحِّل إلى الـ 2025
    البابا فرنسيس
    البابا في رسالة غير مباشرة للمسؤولين: "انتخبوا رئيسًا لأزور لبنان"
    حرائق الغابات من جراء القصف الإسرائيلي في الجنوب (رويترز)
    "الفوسفور الأبيض" يُشعل غابات الجنوب.. ورجال الإطفاء يُكافحون ألسنة اللهب

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    البروفيسور كميل حبيب
    بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه