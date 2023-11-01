بالفيديو.. جيش الاحتلال يُعلن إسقاط صاروخ "أرض – جو" من لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّه “خلال ساعات الليلة الماضية أسقط الجيش الإسرائيلي، صاروخ أرض-جو أطلق من داخل لبنان باتجاه طائرة مسيرة، حيث أغارت الطائرات على مصدر النيران الذي أطلق منه الصاروخ بالإضافة إلى الخلية التي أطلقته”.

أسقط جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية صاروخ أرض-جو أطلق من داخل لبنان باتجاه طائرة مسيرة لجيش الدفاع حيث أغارت الطائرات على مصدر النيران الذي أطلق منه الصاروخ بالاضافة الى الخلية التي اطلقته. pic.twitter.com/dZeKMK2B2z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 1, 2023

يأتي ذلك فيما يسود الهدوء قرى القطاعين الغربي والأوسط صباح اليوم، بعد قصف إسرائيلي عنيف ومتقطّع مساء أمس، طال عددًا من القرى المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة غربًا وحتى بلدة رامية شرقًا.

وكان طيران العدو نفّذ غارات استهدف فيها منزلًا في محيط بلدة ياطر، ما أدّى إلى وقوع إصابات نقلت إحداها إلى مستشفى تبنين الحكومي، في ظل إطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.

فيما شكّلت الحرائق المشتعلة منذ أيام في الأحراش المتاخمة للخط الأزرق خطورة لفرق الإطفاء بسبب القنابل العنقوديّة.