بالفيديو: حالات اختناق جراء تجدد الحرائق في بشامون

تجددت منذ ساعات الصباح الأولى الحرائق في بلدة بشامون، كما وتم تسجيل حالات اختناق، والأهالي يطلبون الإغاثة. ويتخوف الأهالي من وصول نيران الحريق إلى خطوط الكهرباء، والمدارس في المنطقة تطلب من الأهالي أخذ أولادهم بسبب الدخان ورائحة الحريق.

يذكر أنه اندلع حريق كبير مساء أمس في غابات بشامون وامتدّت النيران لتطاول عشرات الأشجار في المنطقة.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني، وباشرت عمليات الإخماد.

وكان طلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من فوج الإطفاء التدخل السريع للمساندة في إخماد الحريق المندلع في منطقة بشامون.

وأعطى قائد فوج الإطفاء تعليماته اللازمة، حيث توجهت قوة من فوج الإطفاء إلى منطقة بشامون للمؤازرة في إخماد الحريق المندلع في أحراجها، بحيب بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت.