بالفيديو: حاولا سرقة سوبرماركت بقوة السلاح.. فوقعا بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“بتاريخ 1-12-2021، دخل مجهولان ملثّمان إلى محل لبيع مواد غذائية (سوبرماركت) في محلّة باب الرمل – طرابلس، وسلبا، بقوّة السّلاح، مبلغ /5،000،000/ ل. ل. ولاذا بالفرار، برفقة شخص ثالث، إلى جهةٍ مجهولة.

وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخبر والفيديو الذي يوثّق هذه العملية، الأمر الذي أثار الخوف والقلق في نفوس المواطنين.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تم تحديد هوية المتورطَين الرئيسيَين في عملية السّلب، وهما اللبنانيّان:

م. ل. (مواليد عام ١٩٩٩)

و. ش. (مواليد عام ٢٠٠٢) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 3-12-2021 وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من توقيفهما، بعملية متزامنة، في منطقتي باب الرمل والقلمون. وضبطت بحوزة الثاني مسدسًا حربيًا ودراجةً آلية يستخدمهما في عمليات السلب.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السلب المذكورة، بقوّة السّلاح وبالاشتراك مع شخص ثالث، متوارٍ عن الأنظار، العمل جارٍ لتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

سالبا محل بيع مواد غذائية في باب الرمل بقبضة شعبة المعلومات.https://t.co/z0mcEcXPcV#قوى_الامن pic.twitter.com/jUgFiG66YS — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 7, 2021