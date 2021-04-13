بالفيديو: حريق داخل شقة سكنية في طريق الجديدة.. وفرق الإطفاء تتدخل

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان انه:

“في تمام الساعة 20:50 تلقى فوج اطفاء بيروت انذاراً يفيد عن حادث حريق في منطقة الطريق الجديدة، شارع الحوري بناية اسكندراني ( الطابق الثالث) ، وعلى الفور توجهت فرقة الاطفاء الى المكان وعند وصولها كانت النيران مشتعلة بإحدى شرفات المنزل، وصاحب المنزل محاصر بالنيران على الشرفة بعد محاولته اطفاء الحريق. وعمل رجال الفوج على انقاذه واخراجه ووالدته من المنزل.

في حين عملت فرقة الاطفاء على مكافحة النيران المندلعة و السيطرة عليها حائلين دون امتدادها الى باقي ارجاء المنزل، وتبين ان صاحب المنزل قام بتخزين مادة البنزين على الشرفة وخلال قيامه بعملية اشعال الفحم، ادى تصاعد الأبخرة والغازات من غالونات البنزين المخزنة الى حصول عملية اشتعال سريعة ادت الى حصول الحريق. واصيب صاحب المنزل بحروق طفيفة تم نقله الى مركز فوج الاطفاء وتلقى العلاج اللازم، وعملت فرق الاطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران.