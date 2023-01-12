بالفيديو.. حريق في أكبر مستودع للمعدات الصناعية والخرضوات في النبطية

لا يزال الحريق الذي اندلع في أحد أكبر مستودعات المعدات الصناعية والخرضوات ومواد البناء في جادة نبيه بري في النبطية، مندلعًا منذ أكثر من حوالي خمس ساعات.

فقد اندلع الحريق قرابة الساعة السادسة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، وسط مناشدات أطلقها أهالي النبطية لأي شخص يملك صهاريج مياه للتوجه إلى المكان والمساهمة في إخماد النيران، التي لا تزال مستمرة.

هذا وتعمل فرق الإطفاء من الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية على محاصرة النيران، فيما استنفرت سيارات الإسعاف للصليب الأحمر وإسعاف النبطية.

وفي الفيديو المرفق، تابع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” آخر المستجدات مباشرة من المنطقة.