بالفيديو - حريق في الأشرفية - كرم الزيتون

أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت الحريق الذي اندلع داخل شقة في منطقة الأشرفية – كرم الزيتون بالقرب من محطة توتال، حيث ترتفع ألسنة النيران داخل منور المبنى.
ويكافح رجال الفوج للحؤول دون امتداد النيران الى الأقسام الأخرى المجاورة للمبنى.
🔘📹حريق كهرباء في الاشرفية منطقة كرم الزيتون pic.twitter.com/XqcONVahXz
— achrafieh News – الأشرفية نيوز (@jocelynageryes) June 14, 2021
حريق مولّد كهرباء يمتدّ إلى أحد المباني في الأشرفية
شبّ حريق في مولد كهرباء بمنطقة #كرم_الزيتون في #الأشرفية امتدّ إلى أحد المباني في المنطقة.
وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق. pic.twitter.com/dy03ZpAjtv
— AKhbar Beirut – أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) June 14, 2021