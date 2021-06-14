بالفيديو - حريق في الأشرفية - كرم الزيتون

أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت الحريق الذي اندلع داخل شقة في منطقة الأشرفية – كرم الزيتون بالقرب من محطة توتال، حيث ترتفع ألسنة النيران داخل منور المبنى.

ويكافح رجال الفوج للحؤول دون امتداد النيران الى الأقسام الأخرى المجاورة للمبنى.

🔘📹حريق كهرباء في الاشرفية منطقة كرم الزيتون pic.twitter.com/XqcONVahXz — achrafieh News – الأشرفية نيوز (@jocelynageryes) June 14, 2021

حريق مولّد كهرباء يمتدّ إلى أحد المباني في الأشرفية

شبّ حريق في مولد كهرباء بمنطقة #كرم_الزيتون في #الأشرفية امتدّ إلى أحد المباني في المنطقة.

وتعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق. pic.twitter.com/dy03ZpAjtv — AKhbar Beirut – أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) June 14, 2021