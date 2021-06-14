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بالفيديو - حريق في الأشرفية - كرم الزيتون

14 - يونيو - 2021
حريق

حريق

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أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت الحريق الذي اندلع داخل شقة في منطقة الأشرفية – كرم الزيتون بالقرب من محطة توتال، حيث ترتفع ألسنة النيران داخل منور المبنى.

ويكافح رجال الفوج للحؤول دون امتداد النيران الى الأقسام الأخرى المجاورة للمبنى.

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