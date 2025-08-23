السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. حريق في مبنى يقيم فيه وزير

منذ 12 دقيقة
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن حريقًا اندلع ليلاً في غرفة كهرباء المبنى التي يقيم فيها، فاتصل بفوج إطفاء بيروت الذي وصل بعد عشر دقائق وتمكّن من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية.

وشكر الوزير، عبر منصة أكس، فريق النقيب ميشال المر وجميع عناصر الفوج على شجاعتهم وتفانيهم في حماية الناس والسلامة العامة.

وكتب على موقع “اكس”: اندلع حريق ليلاً في غرفة كهرباء البناية حيث أسكن. اتصلت بفوج إطفاء بيروت. وصلوا بعد عشر دقائق وتمكّنوا من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية، وبشجاعة تليق برجال الواجب.

أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر فوج الإطفاء، خاصة لفريق النقيب ميشال المر، على تفانيهم الدائم وتضحياتهم لحماية الناس وصون السلامة العامة.

مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب الياس حنكش
    الياس حنكش: نشعر بأننا بدأنا نحقق ما حلم به البشير
    قصف على تفاحتا- أرشيفية
    ما حقيقة الغارة على تفاحتا؟
    النائب السابق فارس سعيد
    فارس سعيد: نطالب بإلحاح ترسيخ التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    رئيس الحكومة نواف سلام
    بعد لافتات تخوّن رئيس الحكومة.. القضاء يتحرك ويلاحق الفاعلين!