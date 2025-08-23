بالفيديو.. حريق في مبنى يقيم فيه وزير

كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن حريقًا اندلع ليلاً في غرفة كهرباء المبنى التي يقيم فيها، فاتصل بفوج إطفاء بيروت الذي وصل بعد عشر دقائق وتمكّن من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية.

وشكر الوزير، عبر منصة أكس، فريق النقيب ميشال المر وجميع عناصر الفوج على شجاعتهم وتفانيهم في حماية الناس والسلامة العامة.

وكتب على موقع “اكس”: اندلع حريق ليلاً في غرفة كهرباء البناية حيث أسكن. اتصلت بفوج إطفاء بيروت. وصلوا بعد عشر دقائق وتمكّنوا من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية، وبشجاعة تليق برجال الواجب.

أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر فوج الإطفاء، خاصة لفريق النقيب ميشال المر، على تفانيهم الدائم وتضحياتهم لحماية الناس وصون السلامة العامة.

مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.

